Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı? Tahliye kararı sonrası gündemde

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kara para aklama nedeniyle bir süredir hapiste olan Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Dava kapsamında geçtiğimiz yıldan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat'ın ne zaman hapse girdiği ve kaç gün hapiste kaldığı merak ediliyor. Peki, Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı?

Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı? Tahliye kararı sonrası gündemde - 1

Dilan Polat'ın avukatının Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmasının ardından, talebi değerlendiren mahkeme Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Dilan Polat'ın tahliye kararının ardından ise Engin Polat'ın son durumu merak edildi. Peki, Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı?

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Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı? Tahliye kararı sonrası gündemde - 2

DİLAN POLAT NE ZAMAN HAPSE GİRDİ?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat, 5 Kasım 2023 tarihinde hapse girdi ve 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye oldu.

Buna göre; Dilan Polat tam 288 gün boyunca hapiste kaldı.

Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı? Tahliye kararı sonrası gündemde - 3

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5'i tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bunun üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Talebi değerlendiren mahkeme Dilan Polat'ın tahliyesine hükmederken, Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı? Tahliye kararı sonrası gündemde - 4

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

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