Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı? Tahliye kararı sonrası gündemde
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kara para aklama nedeniyle bir süredir hapiste olan Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Dava kapsamında geçtiğimiz yıldan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat'ın ne zaman hapse girdiği ve kaç gün hapiste kaldığı merak ediliyor. Peki, Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı?
Dilan Polat'ın avukatının Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmasının ardından, talebi değerlendiren mahkeme Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Dilan Polat'ın tahliye kararının ardından ise Engin Polat'ın son durumu merak edildi. Peki, Dilan Polat ne zaman hapse girdi, kaç gün hapiste kaldı? Engin Polat hapisten çıktı mı?