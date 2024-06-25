Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar”

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2. kez hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, salonda sinir krizi geçirdi. Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılanan Dilan Polat, duruşma salonuna geldiği sırada "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan Dilan-Engin Polat çifti ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 1

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Dilan Polat fenalık geçirerek salondan çıkarıldı. Polat fenalık geçirdiği esnada “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dedi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 2

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi’nde devam edildi.

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen Banu Parlak ile taraf avukatları da katıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 3

DİLAN POLAT AĞLAYARAK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşma başlamak üzereyken Banu Parlak ve Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Dilan Polat yere düşüp “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” diyerek ağladı. Fenalık geçiren Dilan Polat duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Banu Parlak da “Dilan buradayım bak” diyerek ağladı.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 4

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi’ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi.

Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 5

Öte yandan dilekçe sunan Gültekin Alan isimli bir kişi ise, "Barış Boyun İstanbul ve Avrupa’da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 6

Söz verilen Engin ve Sezgin Polat ise dilekçeyi sunan kişiyi tanımadıklarını ve dilekçe hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 7

POLAT ÇİFTİNE TAHLİYE

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada Dilan ve Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 8

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 9

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Berat Can ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 10

Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 11

Olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 12

Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 13

Haklarında Barış Boyun, Berat Can ile Batin Can Gökdemir için ise, "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 14

BANU PARLAK'IN POLAT AİLESİNİN TAHLİYESİNE SEVİNDİĞİ ANLAR

Banu Parlak duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi. Parlak aynı zamanda Sıla Doğu'yu da telefonla arayarak tahliye haberini verdiği anlar kameraya yansıdı. Basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyleyen Parlak, duruşma salonunda ağlamasına ilişkin ise "Dilan'ı gördünüz yere yığıldı, resmen bilinci kapalı gibiydi. Kendimi tutamadım, sonuçta bir geçmişimiz de var" dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar” - 15

TAHLİYE KARARI SONRASI BANU PARLAK'TAN PAYLAŞIM

"Dilan Polat ve Engin Polat tahliye oldu, diğer dükkanımı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum çok."

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