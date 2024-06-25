Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar”
Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2. kez hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, salonda sinir krizi geçirdi. Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılanan Dilan Polat, duruşma salonuna geldiği sırada "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan Dilan-Engin Polat çifti ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada Dilan Polat fenalık geçirerek salondan çıkarıldı. Polat fenalık geçirdiği esnada “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dedi.
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.