Dilan Polat ve Engin Polat 2. kez hakim karşısında! Polat çiftine bir suçtan tahliye kararı... Sinir krizi geçirdi, "Allah’ım ne olur kurtar”

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Berat Can ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı.