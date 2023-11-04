Dilan Polat ve Engin Polat çifti adliyede: İfadeleri ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaştıkları videoların ardından ünlenen ve kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polat çiftinin emniyetteki 6 saat süren ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın tüm sorgu boyunca ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. "Bu paraları biriktirdik" diyen Engin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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