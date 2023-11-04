Dilan Polat ve Engin Polat çifti adliyede: İfadeleri ortaya çıktı

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat’ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.



Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.