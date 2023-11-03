Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
Dilan Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'ın Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Para kaçırma işlemi engellenirken soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alınarak toplam gözaltı sayısı ise 24'e yükseldi. Öte yandan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın sorgusu 23.45’te tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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