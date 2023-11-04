Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada paylaştıkları videoların ardından ünlenen ve kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın sorgusu dün 23.45’te tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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