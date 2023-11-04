Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada paylaştıkları videoların ardından ünlenen ve kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın sorgusu dün 23.45’te tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 2

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süre sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu dün gece saat 23.45’de tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 3

Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'ın Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. 

Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 4

POLAT ÇİFTİ İFADE VERDİ

Ankara’daki 4 kişiyle de birlikte hakkında soruşturma yürütülenlerin sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 oldu.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade işlemlerine dün saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerin alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’te tamamlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 5

ESKİ EVLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.

Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 6

"DİLAN POLAT'I GELİN GELDİKTEN SONRA BURADA GÖRÜYORDUK"

Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 7

Dilan Polat'ı evlendikten sonra elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken gördüklerini aktaran Demirtürk, "Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle inşaat işiyle uğraşıyordu." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 8

"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"

Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum." diye konuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 9

Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi - 10
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