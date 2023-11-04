Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

Haklarında "Kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Polat çiftinin de aralarında olduğu 16 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrası Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma dosyasında, Dilan Polat'ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin sahte belge düzenleyicisi olduğu, bu belgelerle yapılan 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespitine yer verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı.

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Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 2

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saatten fazla ifadesi alınan  Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu dün gece saat 23.45’de tamamlandı.

Adliyeye getirilen Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifade vermek için savcılığa  getirildi. 

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 3

Savcılık sorgusunun ardından aralarında Engin ve Dilan Polat'ın da  bulunduğu16 şüpheli tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 4

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyet ifadeleri  de ortaya çıktı. Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfa soru yöneltildi. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını iddia ettiği belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 5

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Dilan Polat'ın, beyan ettiği aylık gelirle sahip oldukları mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya da cevap veremediği bilgisine ulaşıldı. 

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 6

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat’ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi sorulan Engin Polat, söz konusu ticaretin 3 firmadan ürün alma karşılığında yapıldığı iddiasında bulundu.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 7

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 8

Şüphelilerin adliye sevki sırasında otobüse binen Sıla Doğu'nun kolundaki plastik kelepçeyi çıkardığı görüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 9

Şüphelilerin Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sırasında, hastaneye gelen Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ise basın mensuplarının sorularına, "Çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum." diye yanıt verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 10

ESKİ KOMŞULARI POLAT AİLESİNİ ANLATTI

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.

Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 11
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 12
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 13
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 14
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 15
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 16
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 17
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 18
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi - 19
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