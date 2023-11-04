Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Haklarında "Kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Polat çiftinin de aralarında olduğu 16 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrası Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma dosyasında, Dilan Polat'ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin sahte belge düzenleyicisi olduğu, bu belgelerle yapılan 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespitine yer verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı.
İLGİLİ HABER: Bakan Tunç'tan "Polat çifti, yargıda rüşvet iddiaları ve özel af" açıklaması