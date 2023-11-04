Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyet ifadeleri de ortaya çıktı. Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfa soru yöneltildi. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını iddia ettiği belirtildi.