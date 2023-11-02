Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü (Polislerden cildi için vitamin istedi)
Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çiftin, sahte fatura yöntemiyle elde ettikleri 200 milyon lirayı aile şirketlerine transfer ederek çok sayıda gayrimenkul ile araç aldıkları belirlendi. Polat çifti ile birlikte soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltında bulunuyor. Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat, dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. “Burası cildime iyi gelmiyor.” diyen Dilan Polat’ın, polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.
Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.