Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü
Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çiftin, sahte fatura yöntemiyle elde ettikleri 200 milyon lirayı aile şirketlerine transfer ederek çok sayıda gayrimenkul ile araç aldıkları belirlendi. “Burası cildime iyi gelmiyor.” diyen Dilan Polat’ın polislerden vitamin istediği öğrenildi. Gözaltındaki Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Avukat Haydar Enes Çetinkaya da bugün gözaltına alınırken çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.