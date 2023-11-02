Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü

Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çiftin, sahte fatura yöntemiyle elde ettikleri 200 milyon lirayı aile şirketlerine transfer ederek çok sayıda gayrimenkul ile araç aldıkları belirlendi. “Burası cildime iyi gelmiyor.” diyen Dilan Polat’ın polislerden vitamin istediği öğrenildi. Gözaltındaki Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Avukat Haydar Enes Çetinkaya da bugün gözaltına alınırken çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 1

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 2

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde gözaltında tutulan şüpheliler, dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 4

CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Dilan Polat’ın polisten cildi için vitamin istediği bildirildi.

Polise, “Kullanmam gereken ilaçlar var.” diyen Dilan Polat’a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.

Bunun üzerine Dilan Polat’ın, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım.” yanıtı verdiği öğrenildi.
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 5

ÇİFTİN AVUKATI DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ismin, Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 6

ENGİN POLAT’IN ANNEANNESİ SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Bu arada, şüphelilerin ifade verme işlemi de başladı. Dilan-Engin Polat çiftinin en son ifade vereceği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 7

POLAT ÇİFTİNİN ARAÇLARI EMNİYET'E ÇEKİLDİ

Polat çifti hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev ve iş yerlerindeki 14 araç, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 8

Gözaltındakilerin işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 9

Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti. Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu.

Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 10

Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 11

POLAT ÇİFTİ NEYLE SUÇLANIYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 12

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 13

Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest, avukat gözaltında; çiftin araçları emniyete götürüldü - 14

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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