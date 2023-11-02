Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme | Anneanne serbest bırakıldı, avukat gözaltında
Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çiftin, sahte fatura yöntemiyle elde ettikleri 200 milyon lirayı aile şirketlerine transfer ederek çok sayıda gayrimenkul ile araç aldıkları belirlendi. Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat, dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. “Burası cildime iyi gelmiyor.” diyen Dilan Polat’ın, polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi. Öte yandan soruşturmada bugün yeni gelişmeler de yaşandı. Dün gözaltına alınan isimler arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da bugün gözaltına alındı.
Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.