Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kara para aklamak, vegi kaçırmak, örgüt kurmak. Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.