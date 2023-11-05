Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 1

Kara para aklamak, vegi kaçırmak, örgüt kurmak. Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 2

Çifte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Polat çifti adliyedeki sorguda ise aylık gelirlerini 150 -200 bin lira olarak beyan etti.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 3

Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 4

Engin Polat kara para aklama iddialarını reddetti. Engin Polat, "Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik" dedi.

Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da her şeyi avukatlarının ayarladığını öne sürdü.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 5

Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 6

DİLAN POLAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

Dilan Polat, hakimlikte sorguda bir ara baygınlık geçirdi. Sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi.

Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'la Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Kararın açıklanmasıyla Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 7

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 8

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 9
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 10
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 11
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 12
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 13
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 14
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 15
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı - 16
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