Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

DİLAN POLAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

Dilan Polat, hakimlikte sorguda bir ara baygınlık geçirdi. Sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi.



Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'la Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Kararın açıklanmasıyla Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.