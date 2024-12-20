Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar”
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması soruşturmasında mütalaa açıklandı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile babaları Sezgin Polat’ın, Daltonlar isimli çeteye 100 bin lira karşılığında bu işi gerçekleştirdiklerini belirten savcı, mütalaasında Polatlar için 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.
Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla gündeme gelen Polat ailesi bu kez azmettirme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.