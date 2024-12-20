Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar”

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması soruşturmasında mütalaa açıklandı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile babaları Sezgin Polat’ın, Daltonlar isimli çeteye 100 bin lira karşılığında bu işi gerçekleştirdiklerini belirten savcı, mütalaasında Polatlar için 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 1

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla gündeme gelen Polat ailesi bu kez azmettirme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 2

Anlaşmazlık yaşadıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezini, 100 bin lira karşılığında Daltonlar çetesine kurşunlattığı iddia edilen Polatların, 5 yıla kadar hapisleri istendi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 3

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KURŞUNLADI

Banu Parlak’ın Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezi, 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 4

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 5

BANU PARLAK ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti.

Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 6

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmaya Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu.
Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 7

“DALTONLAR'A KURŞUNLATTI”

Mütalaada sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, sosyal medya üzerinden Dilan Polat tarafından müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi.

Mütalaada ayrıca sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat’ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat’ın müşteki Banu Parlak’ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan’daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda Daltonlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu aktarıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 8

TALİMAT BERATCAN GÖKDEMİR’DEN, ÖDEME 100 BİN LİRA

Beratcan Gökdemir’in Daltonlar grubuna ait hücre evinde eyleme hazır vaziyette kendisinden talimat bekleyen sanık Batuhan İnci’ye talimat verdiği, sanığın eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu'nun Batuhan İnci’nin kendilerine bildirdiği konuma giderek bir şahıstan 100 bin TL parayı elden aldıkları mütalaada kaydedildi.

Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili’nin aldıkları talimat doğrultusunda Banu Parlak Güzellik Salonu isimli işyerine aynı gün iki kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları mütalaada belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a 5 yıl hapis istemi: “Daltonlar Çetesi’ne 100 bin lira verip kurşunlattılar” - 9

CELSE ARASINDA MÜTALAA

Duruşmada hakim tarafından celse arasında mütalaa verildiği açıklandı.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın azmettirme suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Söz verilen sanıklar mütalaanın kendilerine ulaşmadığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

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