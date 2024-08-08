Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. MASAK raporundan Dilan Polat için tahliye talebini reddeden mahkeme, yeni yapılan ev hapsi talebini de reddetti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişme yaşandı.