Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. MASAK raporundan Dilan Polat için tahliye talebini reddeden mahkeme, yeni yapılan ev hapsi talebini de reddetti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 1

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişme yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 2

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 3

Mahkemenin reddetme nedeni ise sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığı olarak belirtildi.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 4

EV HAPSİ TALEBİ

Polat'ın avukatları tahliye talebinin reddi kararına itiraz etti. Eksik ve hatalı değerlendirilme yapıldığını belirterek yeniden tahliye istedi.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, dilekçede tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 5

MAHKEMEDEN İTİRAZA RET KARARI

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 6

Dilan Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yargılamayı yapan mahkemenin tutukluluğa devam kararı verdiğini, değişen bir delil olmadığını, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunduğunu ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağını belirterek itirazı reddetti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 7

Tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 8

ENGİN POLAT'IN KARDEŞİNE DE RET

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat da MASAK raporunda hakkında olumsuz bir tespit yapılmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 9


Mahkeme, kaçma ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığından delilleri karartma ihtimalinin bulunması ve hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin olduğunu kaydederek talebi reddetti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 10

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 11

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 12

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 13

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat'a ev hapsi talebi: Mahkemeden yeni karar - 14

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp, tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

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