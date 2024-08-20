Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı)

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, dün tahliye edildi. Dilan Polat, cezaevinden çıkmasının ardından dışarıdaki ilk gününde Çorlu’da tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret etti. Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Polat’ın tahliye edilmesi tartışmalara da neden oldu. Hukukçular, Polat’ı tahliyeye götüren sürecin son MASAK raporuyla başladığına dikkat çekti. Rapora göre Polat’ın reklam yüzü olmaktan öte bir faaliyeti olmadı.

Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 1

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 2

DIŞARIDAKİ İLK GÜNÜNDE EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat’ı ziyaret etti.

Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 3

CEZAEVİNDEKİ GÖRÜŞ 1 SAAT SÜRDÜ

İstanbul’dan beraberinde iki çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte cezaevine gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1 saat görüştü.

Polat’ın kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü öğrenildi.
Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 4

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, “Çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular.” dedi.
Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 5

SILA DOĞU: ENGİN’İN DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL

Gazetecilerin “Avukatınız görüşmeye geldi mi?” sorusu üzerine, “Evet geldi. Teşekkür ederiz.” dedi.

Doğu, “Engin Polat’ın durumu nasıl?” sorusu üzerine, “Engin’in durumu hiç iyi değil.” yanıtını verdi.

Dilan Polat’ın cezaevi çıkışı bindiği araçta ağladığı görüldü.

Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 6

DİLAN POLAT’I TAHLİYEYE GÖTÜREN SÜREÇ

Dilan Polat’ın hakkında birçok suçlamadan 40 yıl hapis cezası istenirken 9 ay sonra tahliye edilmesi tartışmalara neden oldu.

Merak edilen en önemli soru ise hangi gelişmenin Polat’ın tahliye olmasını sağladığıydı.
Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 7

Avukat Mustafa Zafer, Polat’ın tahliye edilmesini sağlayan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporun ayrıntılarını anlattı.

Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 8

Rapora göre Polat’ın reklam yüzü olmaktan öte bir faaliyeti olmadı.

Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 9

Avukat Mustafa Zafer, Polat’ın tahliyesiyle sonuçlanan süreci şöyle anlattı:

“MASAK ön inceleme raporunda ne iddia edilmişti?

Milyonlarca liralık naylon fatura olduğu ve kaynağı belli olmadığı düşünülen hesap hareketi olduğu düşünülerek soruşturma başlatılmıştı.

Ana raporun dosyaya gelmesiyle beraber; bir, Dilan Polat’ın bankacılık hareketlerinde herhangi kayıt dışından elde edilen bir varlık olmadığı, iki; kripto hesaplardan kayıtdışı transferrin gelmediği, üç; internetten yapılan satışların legal olduğu, dört; Dilan Polat’ın sadece reklam yüzü olduğu ve yapılan ticari faaliyetlerinin hiçbir tanesinde reklam yüzü olmaktan daha başka bir fonksiyonu olmadığı yönünde MASAK raporu ana rapor gelince o tutukluluğa yapılan itirazın kabulüne karar verildi.”
Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı) - 10

EYLÜLDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 28 sanık geçen yıl Kasım ayında İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından tutuklanmış, şirketlere kayyum atanmıştı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verse de yurtdışına çıkış yasağı getirdiği Dilan Polat, diğer sanıklarla birlikte hakim karşısına çıkacak.

Yargılama sürecinde yeni gelişmeler yaşanabilir.

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu sanıklar 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

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