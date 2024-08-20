Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı)
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, dün tahliye edildi. Dilan Polat, cezaevinden çıkmasının ardından dışarıdaki ilk gününde Çorlu’da tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret etti. Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Polat’ın tahliye edilmesi tartışmalara da neden oldu. Hukukçular, Polat’ı tahliyeye götüren sürecin son MASAK raporuyla başladığına dikkat çekti. Rapora göre Polat’ın reklam yüzü olmaktan öte bir faaliyeti olmadı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edildi.