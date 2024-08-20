Dilan Polat’ın dışarıdaki ilk günü: Engin Polat’ı ziyaret etti, arabada ağladı (Hukukçular tahliyeye giden süreci anlattı)

Avukat Mustafa Zafer, Polat’ın tahliyesiyle sonuçlanan süreci şöyle anlattı:

“MASAK ön inceleme raporunda ne iddia edilmişti?

Milyonlarca liralık naylon fatura olduğu ve kaynağı belli olmadığı düşünülen hesap hareketi olduğu düşünülerek soruşturma başlatılmıştı.

Ana raporun dosyaya gelmesiyle beraber; bir, Dilan Polat’ın bankacılık hareketlerinde herhangi kayıt dışından elde edilen bir varlık olmadığı, iki; kripto hesaplardan kayıtdışı transferrin gelmediği, üç; internetten yapılan satışların legal olduğu, dört; Dilan Polat’ın sadece reklam yüzü olduğu ve yapılan ticari faaliyetlerinin hiçbir tanesinde reklam yüzü olmaktan daha başka bir fonksiyonu olmadığı yönünde MASAK raporu ana rapor gelince o tutukluluğa yapılan itirazın kabulüne karar verildi.”