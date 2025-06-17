Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı: Avukatından açıklama geldi

POLAT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırının ardından Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, yazılı açıklama yaptı.

Horoz açıklamasında; "Müvekkilim Engin Polat ya da aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında saldırının yapıldığı araçta bulunmamaktadır." dedi.

Saldırı trafiğin sıkıştığı, araçların ilerlemediği bir anda oldukça yakın mesafeden yapılmış ve failin, görevli kişinin canına kastedecek şekilde eylemini gerçekleştirdiğini ifade eden Horoz, "Sadece görevlilerin bulunduğu araç değil, o sırada etrafta bulunan yayalar ve araçlardaki vatandaşlar da büyük bir tehlike atlatmıştır. Söz konusu olay bir çatışma değil, tek taraflı bir silahlı saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Horoz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Korumalar ruhsatlı silahları bulunmasına rağmen, kamusal alanda olmaları nedeniyle, kimsenin can güvenliğini riske atmamak için saldırgana herhangi bir karşılık vermemişlerdir. Yaşanan saldırı, bilgi ve belgeye dayanmaksızın sosyal medyada kasıtla çıkarılan gerçek dışı haber ve paylaşımların ne gibi acı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştur.

Gizli bir soruşturma sürecinde yaşatılan bilgi kirliliğiyle müvekkillerin hedef gösterilmesi sonucunda ciddi bir can güvenliği problemi yaşanmıştır.

Bu noktada, herkesi sağduyulu ve özenli davranmaya, tüm yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olmaya, devletin kurumlarına ve yargı sürecine güvenmeye davet ediyoruz."