Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret

Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlarken yargılanıp, hazırlanan MASAK raporu sonrası tahliye edilen Dilan Polat, yarın başlayacak dava öncesinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı cezaevinde ziyaret etti.

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 1

Adli tatilin tamamlanmasıyla birlikte adliyelerde dava hareketliliği başlıyor.

Sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlamalarla yargılandığı davalarda ilk duruşmalar bu hafta görülmeye başlanacak.

Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 2

O isimlerden biri de kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlamalarla yargılanıp tutuklanan Dilan Polat…

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 3

DAVALARI YARIN BAŞLIYOR

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, soruşturmaya ilişkin hazırlanan MASAK raporu sonrası avukatının başvurusu üzerine tahliye edilmişti.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında açılan dava yarın başlayacak.

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 4

Polatlar hakkında hazırlanan iddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 5

Dilan Polat, dava öncesinde bugün tutuklu bulunan eşi Engin Polat’i ziyaret etti.

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 6

Dilan Polat’ın cezaevinde kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü öğrenildi.

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 7

Polat, ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp cezaevinden ayrıldı.

Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 8
Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 9
Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 10
Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 11
Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 12
Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 13
Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret - 14
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