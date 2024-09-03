Dilan Polat’tan dava öncesi Engin Polat’a ziyaret
Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlarken yargılanıp, hazırlanan MASAK raporu sonrası tahliye edilen Dilan Polat, yarın başlayacak dava öncesinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı cezaevinde ziyaret etti.
Adli tatilin tamamlanmasıyla birlikte adliyelerde dava hareketliliği başlıyor.
Sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlamalarla yargılandığı davalarda ilk duruşmalar bu hafta görülmeye başlanacak.
Fenomenlerin kara para davaları başlıyor: Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin davaları başlıyor