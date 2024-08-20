Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk fotoğraf: Toparlanacaksın kardeşim
"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat tahliye edildi. 9 ay cezaevinde kalan Polat, tutuksuz yargılanacak. Dilan Polat ile görüşen avukatı, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" açıklamasında bulundu. Ablasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Sıla Doğu da "Toparlanacaksın kardeşim" dedi.
Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanırken mahkeme tutukluluğa yapılan itirazı kabul etti. 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi.