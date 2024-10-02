Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade
"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve eşi Engin Polat, "vergi kanununa muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dilan Polat ifadesinde konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını öne sürerken, Engin Polat ise gerçek ticaret yaptıklarını iddia etti. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattığı tespiti yer aldı. Dilan Polat, adliyede ifade için beklerken sosyal medya hesabından "Bitse de evimize gitsek..." paylaşımında bulundu.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılaması, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.