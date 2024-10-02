Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..."

"Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve eşi Engin Polat, "vergi kanununa muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dilan Polat ifadesinde konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını öne sürerken, Engin Polat ise gerçek ticaret yaptıklarını iddia etti. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattığı tespiti yer aldı. Dilan Polat, adliyede ifade için beklerken sosyal medya hesabından "Bitse de evimize gitsek..." paylaşımında bulundu.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 1

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılaması, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

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Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 2

Dava kapsamında yargılanan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ayrıca "vergi kanununa muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 3

ADLİYEDE "BİTSE DE EVİMİZE GİTSEK..." PAYLAŞIMI

Bu soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gitti. Dilan Polat, ifade için beklerken sosyal medya hesabından "Bitse de evimize gitsek..." paylaşımında bulundu.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 4

Soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'na çıkan Polat çiftinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Polat çifti, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 5

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat'ın ifadesinde "vergi kanununa muhalefet" konusuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia ettiği, eşi Engin Polat'ın ise şirketlerindeki eyleme ilişkin, "Gerçek ticaret yaptık." şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 6

SORUŞTURMADA 4 ŞÜPHELİNİN DAHA İFADELERİ ALINACAK

Soruşturmada, baba Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu diğer 4 şüphelinin de ifadesinin alınacağı belirtildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 7

"7 ŞİRKET KAMUYU 295 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTI"

Öte yandan, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattıklarının tespit edildiği yer aldı.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 8

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 9

27 ŞİRKETE KAYYUM

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 10

TAHLİYE OLMUŞLARDI

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 11

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 12

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, 26 sanığın da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisleri istenen iddianame kapsamında yargılamaları Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 13

Davanın 6 Eylül'de gerçekleşen duruşmasında, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık da tahliye edilmişti.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 14

Öte yandan çiftin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ayrıca "vergi kanununa muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma açılmıştı.

Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni ifade: "Bitse de evimize gitsek..." - 15
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