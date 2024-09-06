Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada karar çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi. Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi.
Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.