Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak. Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi. "Enerjim geliyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 1

Kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

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Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 2

Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak , tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verirken, sanıklar için yurtdışı çıkış yasağı getirdi.  Sanıkların malvarlıkları üzerindeki tebdir kararı da kaldırılmadı.

Sanıklar, düzenli olarak karakola giderek imza atacak. 

Mahkeme, bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına da hükmetti.

Mahkeme ayrıca Derkan Başer’in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen "yasa dışı bahis organizasyonu" davası ile bu davanın birleştirilmesi kararını da aldı

Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 3

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZINA RET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."

Başsavcılık, bu nedenlerle usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İtirazı görüşen bir üst mahkeme, talebin reddedilmesine karar verdi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 4

"BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI"

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise “10 aydır müvekkillerimin bir kısmı tutuklu, Dilan hanımda yaklaşık 15 gün önce tahliye olmuştu. Dosya içerisinde kalan 4 tutuklu sanık mevcuttu. Bugün 3 gündür devam eden duruşmanın son günüydü. Bugün bir tahliye kararı verildi, beklediğimiz bir karardı." dedi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 5

İLK KIZINI ARADI

Dilan Polat, tahliye kararını sevinçle karşılayıp ilk olarak kızını arayıp haber verdi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 6

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 7

Sıla Doğu tahliye kararını "Tahliye" diye bağırarak ablasının şarkısıyla kutladı.

Aracının sunroofundan çıkarak video paylaşan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun "Tahliye" diyerek bağırdığı "İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Mutluluktan uçuyoruz." dediği görüldü.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 8

Polat, “Enerciiii” isimli kanalında "Çorlu Kartepe geliyoruz." mesajını paylaştı.

Ardından Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu Engin Polat'ın tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevine doğru yola çıktı.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 9

“BEKLEMİYORDUM”

Tahliye kararının ardından Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ve yakınlarıyla İstanbul’dan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ın tutuklu olduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na geldi.

Otomobilinden gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar veren Dilan Polat, “Çok dua ettim. Beklemiyordum, çok üzgündüm, yani çok, çok, çok mutluyum. Ailemiz tekrardan bir araya gelecek, çok şükür. Allah’a şükürler olsun. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 10

"ÇOK FAZLA İFTİRA ATILDI"

“Karar sizin için sürpriz oldu mu?” sorusuna Dilan Polat, “Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim.” yanıtını verdi.

Görüşmelerinde eşi Engin Polat’a hep moral verdiğini söyleyen Polat, “İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani çok fazla iftira atıldı, çok fazla lekelendi.” dedi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 11

"AİLEMLE BİR ARADA OLACAĞIM"

Gazetecilerin, “Bu süreçte sizi yalnız bırakan çok fazla dostlarınız, arkadaşlarınız oldu mu?” sorusu üzerine Dilan Polat, “Hiç önemli değil, hepsinin canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım, bize yeter. Gerisi benim için önemli değil.” cevabını verdi.

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım sorulan Polat, “Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah.” dedi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 12

MALVARLIĞI SORUSU

Polat, mahkemenin mal varlığına ilişkin tedbir kararına yönelik soruya ise “Hiç önemli değil, hiç önemli değil.” karşılığını verdi.

Dilan Polat ve beraberindekiler, cezaevi önünde Engin Polat’ı cezaevinden çıkışını beklemeyi sürdürüyor.

Bu sırada cezaevinin önündeki bazı kişilerin Dilan Polat ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 13

TAHLİYE KARARI SONRASI DİLAN POLAT'TAN İLK PAYLAŞIM

Dilan Polat tahliye karası sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Polat'ın Instagram hesabının hikaye kısmında kendi şarkısı"Enerci" isimli şarkısıyla dans ettiği görüldü.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 14

Polat'a ablası Sıla Doğu da eşlik etti.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 15

YİNE DUA İSTEDİ

Dilan Polat, duruşma öncesi Instagram’daki “Enerciiii” isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." yine dua istedi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 16

DAVA SÜRECİ

4 Eylül'deki duruşmada sanıkların savunmaları alınırken dünkü duruşmanın ikinci celsesinde avukatların beyanları ile devam etmişti.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 17

Engin Polat, savunmasında hiçbir paravan şirketinin olmadığını iddia ederek "Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten kazanılan varlıklardır. Kaynağı belirsiz hiçbir varlığımız yoktur. Türkiye'nin konuştuğu bu davada bahis ve benzeri sitelerinden hesabımıza gelen para yokken iddianame düzenlemiştir." demişti.

Polat, savunmasının devamında suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. 

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 18

"18 KİLO VERDİM"

Dilan Polat ise cezaevindeki süreçte sağlığını kaybettiğini öne sürerek ortalama 18 kilo verdiğini sözlerine ekledi. "Çocuklarımdan ayrı kaldım, eşim hala cezaevinde. İftiraya maruz kaldık." savunmasında bulunan tutuksuz sanık Dilan Polat, suçlamaları kabul etmediğini belirterek kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 19

Yaklaşık 10 ay kadar cezaevinde yattığını belirten Dilan Polat, savunmasına şu şekilde devam etti:

"Şirketlerle çok bir bağlantım yoktu. Eşime de çok güvendiğim için çok emindim. Biz aile şirketi olduğumuz için herkes işin bir ucundan tutuyordu. Herkes ilgileniyordu şirketlerle. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. Benim ortalama 7 milyon takipçim var. Bahis sitesi reklamı yapsam en az bin kişi ekran görüntüsünü alır, paylaşırdı. Ben bahis sitesi reklamı yapmadım. Eşimin hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para bağlantısını olmadığına çok eminim. Kıbrıs'a birlikte gezme amaçlı gittik. Eşim, Derkan Başer'i tanımıyor. Tanımıyoruz kendilerini. Ben gerçekten bu süreçte sağlığımı kaybettim, ortalama 18 kilo verdim. Çocuklarımdan ayrı kaldım, çocuklarımın babası cezaevinde. İftiraya maruz kaldık. Tamamen yalancı tanık beyanları nedeniyle yargılanıyoruz. Somut bir delil söz konusu değil."

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 20

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dün gerçekleşen ikinci celsede ise Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 21

Bugünkü gelir kaynaklarının ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia eden Horoz, "Kara paradan bahsetmek mümkün değildir. Mail order içeren bir şirket söz konusu değildir. Dosya içerisinde somut olarak yer alan hiçbir delil söz konusu değildir. Bütün ticari hayatları ellerinden alınmıştır. Tüm şirketleri kayyum tarafından idare ettirilmektedir." dedi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 22

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların emanetlerde bulunan eşyasının ve delil değeri taşımayan materyalin iadesini, duruşmadan vareste tutulmak istenen sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 23

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırımasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 24

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 25

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 26

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 27

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi - 28

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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