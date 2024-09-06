Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak. Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi. "Enerjim geliyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından "Enerci" şarkısıyla dans ettiği görüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.
Kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.