Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar tahliye edildi

"ÇOK FAZLA İFTİRA ATILDI"

“Karar sizin için sürpriz oldu mu?” sorusuna Dilan Polat, “Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim.” yanıtını verdi.

Görüşmelerinde eşi Engin Polat’a hep moral verdiğini söyleyen Polat, “İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani çok fazla iftira atıldı, çok fazla lekelendi.” dedi.