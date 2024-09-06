Dilan ve Engin Polat için ara karar günü: Mahkeme ne karar verecek?
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine, tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınarak sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesini talep etti. Mahkemenin bugün ara kararını açıklaması bekleniyor.
Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın iki gündür devam ediyor.