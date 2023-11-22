Polat'ın mali müşaviri herşeyi anlattı: Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mali müşavir Zümrüt Yerebakan itiraflarda bulundu. Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını iddia ederken paranın gayrimenkul üzerinden aklandığını da dile getirdi. Yerebakan, Polat ailesinin gayrimenkul alarak para aklama çalıştığını, itirafçı olmaya çalışan muhasebeci Ahmet Gün'ün komisyon karşılığı çek kestiğini ve paranın yine Polat ailesine döndüğünü açık bir dille anlattı. Mali Müşavirin verdiği bilgiye göre, soruşturma başlayınca Polat ailesi, herkese nasıl ifade vereceğini yazılı metin olarak verdi.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.