Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi

1 MİLYAR LİRALIK NAYLON FATURA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.

Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.