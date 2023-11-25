Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.
İTİRAFÇI OLDU, TÜM BELGELERİ PAYLAŞTI
Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadesine ulaşıldı.
Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyet ile paylaştı.