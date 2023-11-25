Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 1

İTİRAFÇI OLDU, TÜM BELGELERİ PAYLAŞTI

Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadesine ulaşıldı. 

Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyet ile paylaştı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 2

KARA PARA SİSTEME NASIL SOKULDU?

Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de ayrıntılarıyla anlattı. 

Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 3

1 MİLYAR LİRALIK NAYLON FATURA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu söyledi.

Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 4

DİLAN POLAT - ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 5

DİLAN POLAT - ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 6

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 7

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 8

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 9
Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 10
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