Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı

Isparta'da bir çocuk annesi, bilek güreşi milli sporcu eşi M.D.'nin şiddetine maruz kaldı ve şikayetçi oldu. Genç kadın, "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı." dedi ve M.D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 1

Bir kadına şiddet haberi de Isparta'dan geldi.

Gönen ilçesi Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan Dilan D., iki yıl önce M.D. ile evlendi.

Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi M.D.'nin kendisini dövdüğünü ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu.

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Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 2

Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

Dilan D., evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi.

Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 3

KÜFÜR VE HAREKETLERE MARUZ KALDI

İki yıllık evliliklerinin ilk haftasında eşinin üniversite eğitimi için Ankara'ya gittiğini anlatan Dilan D., bu süreçte yaptıkları telefon görüşmelerinin içeriğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 4

"GEREKSİZ SEBEPLERLE DAYAK YİYORDUM"

Birlikte yaşadıkları 6 aylık dönemde birçok kez dayak yediğini öne süren Dilan D., "11 aylık çocuğum var. Eşim bilek güreşi milli sporcusu. Evliliğimizin ilk haftasında Ankara'ya okumaya gitti. Bu süreçte sürekli sözlü şiddete uğruyordum. Isparta'ya geldiğinde ise sözlü ve fiziksel şiddete döndü." dedi.

"Tişörtümü niye yatağın üstüne koydun", "Işık niye açık kaldı", "Yağ neden çok koyuldu" gibi bahanelerle dayağa maruz kaldığını anlatan Dilan D., "5- 6 aydır sürekli dayak yedim. Ölmek istemedim. Bana şu anda babaannem sahip çıkıyor. Onların da maddi durumu olmadığı için çocuğumla ayakta durmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 5

En son şiddet maruz kaldığı güne ilişkin konuşan Dilan D., "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksa belki de ölecektim. Benim kollarımı arkaya alarak sırtıma bacağını yasladı ve zorla 'Özür dile benden' diye yalvarttı." dedi.

Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 6

"KORKUDAN ŞİKAYET EDEMEMİŞTİM"

O an kapıları kitlediğinden de bahseden çaresiz kadın, "Ben evden kaçmak için bir bahane buldum ve kapıyı açtırarak kuzeninin evine kaçtım. Burada jandarmayı ararken eşim hala yumruk atmaya çalışıyordu. Daha sonra darp raporu alıp jandarmaya şikayette bulundum. Uzaklaştırma kararı verdiler. Daha önce dövdüğü zamanlarda beni tehdit ediyordu. Bu sebeple korkudan şikayet edememiştim." diye konuştu.

Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı - 7

Bilek güreşi milli sporcusu olan ve uluslararası arenada çeşitli dereceleri bulunan M.D. ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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