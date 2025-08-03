Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı

"GEREKSİZ SEBEPLERLE DAYAK YİYORDUM"

Birlikte yaşadıkları 6 aylık dönemde birçok kez dayak yediğini öne süren Dilan D., "11 aylık çocuğum var. Eşim bilek güreşi milli sporcusu. Evliliğimizin ilk haftasında Ankara'ya okumaya gitti. Bu süreçte sürekli sözlü şiddete uğruyordum. Isparta'ya geldiğinde ise sözlü ve fiziksel şiddete döndü." dedi.

"Tişörtümü niye yatağın üstüne koydun", "Işık niye açık kaldı", "Yağ neden çok koyuldu" gibi bahanelerle dayağa maruz kaldığını anlatan Dilan D., "5- 6 aydır sürekli dayak yedim. Ölmek istemedim. Bana şu anda babaannem sahip çıkıyor. Onların da maddi durumu olmadığı için çocuğumla ayakta durmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.