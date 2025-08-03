Dilan'ın çığlığı: Milli sporcu eşi kabus yaşattı
Isparta'da bir çocuk annesi, bilek güreşi milli sporcu eşi M.D.'nin şiddetine maruz kaldı ve şikayetçi oldu. Genç kadın, "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı." dedi ve M.D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Bir kadına şiddet haberi de Isparta'dan geldi.
Gönen ilçesi Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan Dilan D., iki yıl önce M.D. ile evlendi.
Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi M.D.'nin kendisini dövdüğünü ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu.