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Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız”

İzmir’de Dilara Aldanoğlu, ehliyetsiz ve alkollü sürücü İsa Eyice’nin çarpması sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Sürücü 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dilara’nın acılı annesi, “Verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Perişanız.” dedi.

Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız” - 1

İzmir’de hemşirelik eğitimi alan Dilara Aldanoğlu’nun yüzde 98 oranında engelli hale gelmesine neden olan kazada, ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 yıl hapis cezası verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız” - 2

Kaza, 31 Aralık 2021’de meydana geldi. Ehliyetsiz İsa Eyice’nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araç ile Sude Solak’ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı.

Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, önce hastanede tedavi gördü, daha sonra evinde tedaviye devam edildi.

Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız” - 3

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0,23 promil alkollü çıkan araç sürücüsü İsa Eyice, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Sürücü İsa Eyice’nin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız” - 4

4,5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İsa Eyice hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen İsa Eyice, karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yargılama sonucu sanık İsa Eyice, tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırıldı.

Ardından Eyice’nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4,5 yıla yükseltildi.

Dilara’nın ailesi kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız” - 5

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde 13 Mart’ta davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada söz verilen Dilara Aldanoğlu’nun annesi Yasemin Aldanoğlu, “Kızım Dilara yüzde 98 oranında engelli. Sadece gözleri hareket ediyor. Tıbben iyileşme ihtimalinin bulunmadığı söyleniyor. Sürücünün cezalandırılmasını talep ederim.” dedi.

Aldanoğlu ailesini avukatı ise “İsa Eyice’nin sürücü belgesi yok. Alkollü şekilde araç kullanmış, mesafe gözetmeksizin hareket etmiştir. Olayda taksir değil olası kast vardır. Olası kasttan yaralanmaya sebebiyet vermekten en üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz.” dedi.

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Toplanan deliller ışığında Eyice’nin, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız” - 6

DİLARA’NIN AİLESİ: PERİŞANIZ

Mahkeme heyetinin kararının ardından cezanın 4,5 yıldan 3 yıla düşürüldüğünü belirten Dilara Aldanoğlu’nun annesi Yasemin Aldanoğlu, “Üzüntümüz büyük. Şaşkınız. Dilara'm yatağa bağlı. Bir mucize olması için çabalarken, tedavisiyle uğraşırken, tekrar ayağa kaldırmak için mücadele verirken, onu bu hale getiren sürücüye verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Biz cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız.” dedi.

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