Dilara’yı yüzde 98 engelli bırakan şoför için karar: “Bu ceza bizi üzdü, perişanız”

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde 13 Mart’ta davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada söz verilen Dilara Aldanoğlu’nun annesi Yasemin Aldanoğlu, “Kızım Dilara yüzde 98 oranında engelli. Sadece gözleri hareket ediyor. Tıbben iyileşme ihtimalinin bulunmadığı söyleniyor. Sürücünün cezalandırılmasını talep ederim.” dedi.

Aldanoğlu ailesini avukatı ise “İsa Eyice’nin sürücü belgesi yok. Alkollü şekilde araç kullanmış, mesafe gözetmeksizin hareket etmiştir. Olayda taksir değil olası kast vardır. Olası kasttan yaralanmaya sebebiyet vermekten en üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz.” dedi.

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Toplanan deliller ışığında Eyice’nin, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.