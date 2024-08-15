Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı
İstanbul Beşiktaş’ta hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolada yürüyen Dila Kıraslı’ya çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, genç kadın kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından harekete geçen polis sürücü Furkan D’yi Çerkezköy’de yakaladı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Fulya Deresi Sokak’ta meydana geldi.