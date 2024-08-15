Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı

İstanbul Beşiktaş’ta hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolada yürüyen Dila Kıraslı’ya çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, genç kadın kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından harekete geçen polis sürücü Furkan D’yi Çerkezköy’de yakaladı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı - 1

Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Fulya Deresi Sokak’ta meydana geldi.

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Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı - 2

İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan D. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarparak devrildi.
Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı - 3

Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı.

Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı - 4

Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı - 5

31 SUÇ KAYDI VAR

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan D, 4 saat sonra Çerkezköy’de yakalandı.

Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı.
Dila’yı ağır yaralayan sürücü suç makinesi çıktı! Gözaltına alındı, ifadesi alınıp serbest bırakıldı - 6

Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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