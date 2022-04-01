Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler

DİLEK DİLEMEK İÇİN SIRA BEKLEDİLER

Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem ilk gelişimdi o da oldu" ifadelerini kullandı.