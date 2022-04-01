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Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler

İstanbul Fatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle yüzlerce kişi geldi, kilise önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 13:07 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 13:22

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 1

'da Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti. Tur otobüsleri ise 'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 2

Vatandaşlar, aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı. 

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 3

"YAKLAŞIK 300 KİŞİ GETİRDİK"

Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler" diye konuştu. 

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 4

11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, "Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor" dedi. 

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 5

DİLEK DİLEMEK İÇİN SIRA BEKLEDİLER 

Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem ilk gelişimdi o da oldu" ifadelerini kullandı.

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 6

Kiliseye gelen Feride Keven ise, "Buraya ikinci kez geldim. O dileğim oldu ve lokumumu dağıttım. Allah herkesin dileğini kabul etsin. İkincisinde nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu.

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 7

Kiliseye ilk kez gelen Meltem Başel, "Önce sağlık dileyeceğim. Para dileyeceğiz. Onun dışında da birkaç bir şey daha dileyeceğiz" dedi.

Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 8
Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 9
Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 10
Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 11
Dilek dilemek için akın ettiler: Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler - 12

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