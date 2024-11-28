Dilek öğretmene yaşam boyu başarı ödülü: 16 ülkeden 10 bin öğretmen arasından seçildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kumköy İlkokuludaki projeleriyle 2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta düzenlenen 16 ülkeden 10 bin öğretmenin yarıştığı "She Inspires Awards 2024" yarışmasında da yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.
2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik hazırladığı Türkçe Ana Dil Eğitim Programı kapsamında İngiltere'de, UNESCO'ya bağlı International School of London'da öğretmenlik mesleğine devam ediyor.