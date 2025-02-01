Dilenci sırrını açıkladı: İşimi severek yapıyorum
Konya'da dilencilik yapan, ilginç konuşmalarıyla sosyal medyada dilenci Doğan olarak tanınan Doğan Özadam, "Kendi işim olduğu için severek, aşkla yapıyorum. Başka birinin yanında 100 bin lira verseler, ben yine kendi işimi seçerim. Ben anlık yaşıyorum, geçmişi veya geleceği düşünmüyorum" dedi.
Konya'da dilencilik yapan, "Mesleğimi aşkla yapıyorum" diyerek konuşmalarıyla sosyal medyada tanınan Doğan Özadam, ihtiyacı kadar topladığını belirterek dilenmeye devam ediyor.