Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar

İstanbul Sultangazi'de tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuk taşıdıklarını iddia ederek duygu sömürüsü yapan 3 kişi yakalandı. Dilencilerin tekerlekli sandalyedeki çocuğa kanser hastası olduğu izlenimini vermek için, bezin içini poşetle doldurdukları ve tıbbi hortum kullandıkları belirlendi.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 1

İstanbul'da son haftalarda semt pazarlarını ve işlek caddeleri mesken tutan dilenciler, duygu sömürüsüne çocukları da alet etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 2

Dilenciler, tekerlekli sandalyede taşıdıkları çocukların kanser hastası olduğunu öne sürerek vatandaşlardan para dilendi.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 3

Sultangazi'de, ihbar üzerine zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 4

Sultangazi Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuğun bulunduğunu söyleyerek dilenen 3 kişi tespit etti.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 5

Ekiplerin yaptığı incelemede, dilencilerin tekerlekli sandalyedeki çocuğa kanser hastası olduğu izlenimini vermek için, bezin içini poşetle doldurdukları ve tıbbi hortum kullandıkları belirlendi.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 6

Zabıta ekiplerince yakalanan dilencilerin üzerinden, bir günlük hasılat olduğu öğrenilen 3 bin 600 lira çıktı.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 7

Duygu istismarı yapan dilenciler Zabıta Müdürlğü'ne götürülürken, üzerlerinde bulunan paralara el konuldu ve Kabahatler Kanunu gereği her bir dilenciye idari para cezası uygulandı.

Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar - 8
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