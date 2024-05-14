Dilencilerden yeni yöntem: Tekerlekli sandalye ve tıbbi hortumla kanser izlenimi veriyorlar
İstanbul Sultangazi'de tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuk taşıdıklarını iddia ederek duygu sömürüsü yapan 3 kişi yakalandı. Dilencilerin tekerlekli sandalyedeki çocuğa kanser hastası olduğu izlenimini vermek için, bezin içini poşetle doldurdukları ve tıbbi hortum kullandıkları belirlendi.
İstanbul'da son haftalarda semt pazarlarını ve işlek caddeleri mesken tutan dilenciler, duygu sömürüsüne çocukları da alet etti.