Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Düzce'de bakım merkezinde sabah egzersiz yaparken dili boğazına kaçan ve bilinç kaybı yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası, hemşirelerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı - 1

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde 87 yaşındaki bir hasta, sabah egzersizi sırasında rahatsızlandı. Dili boğazına kaçan hastaya merkezdeki hemşireler hemen müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi.

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Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı - 2

Hemşirelerin yaptığı müdahale ile hastanın bilinci kısa sürede yerine geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası hasta ambulansla hastaneye sevk edildi.

Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı - 3

Hastaya yakınları gelene kadar ise hastanede hemşireler refakat etti.

Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı - 4

Hastanede müşahede altında tutulan hasta, sağlık durumu normale dönerek kısa sürede taburcu edildi.

Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı - 5

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Özge Mert, merkezdeki yaşlıların Alzheimer dışında birçok kronik ve fizyolojik rahatsızlıkları olduğunu belirterek, “Bugün de böyle bir olay yaşadık. Yaşlımızın dili geriye kaçtı ve ani bilinç kaybı yaşadı. Sağlık çalışanlarımız profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale ettiler. Bilinci yerine geldi ve 112'yi arayarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Hemşirelerimiz, aile yakınları gelene kadar hastanede refakat etti. Hastamız sağlığına kavuştu ve şu an gayet iyi. Etkinliklere katılıp bizi neşelendirmeye devam ediyor” dedi.

Merkezde 15 birinci evre, 10 ikinci evre Alzheimer hastası bulunduğunu kaydeden Mert, “Gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, hemşire ve yaşlı bakım personelinden oluşan uzman ekibimiz hassasiyetle çalışıyor. Hastaların ilgi ve ihtiyaçlarına göre etkinlik planları hazırlayarak, bu etkinliklerde onlara yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Merkezdeki sağlık personelinin önemine dikkat çeken Mert, “Bu tür hizmetleri veren kurumlarda sağlık personelinin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.

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