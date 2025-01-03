Dili boğazına kaçan Alzheimer hastası hemşirelerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Özge Mert, merkezdeki yaşlıların Alzheimer dışında birçok kronik ve fizyolojik rahatsızlıkları olduğunu belirterek, “Bugün de böyle bir olay yaşadık. Yaşlımızın dili geriye kaçtı ve ani bilinç kaybı yaşadı. Sağlık çalışanlarımız profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale ettiler. Bilinci yerine geldi ve 112'yi arayarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Hemşirelerimiz, aile yakınları gelene kadar hastanede refakat etti. Hastamız sağlığına kavuştu ve şu an gayet iyi. Etkinliklere katılıp bizi neşelendirmeye devam ediyor” dedi.

Merkezde 15 birinci evre, 10 ikinci evre Alzheimer hastası bulunduğunu kaydeden Mert, “Gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, hemşire ve yaşlı bakım personelinden oluşan uzman ekibimiz hassasiyetle çalışıyor. Hastaların ilgi ve ihtiyaçlarına göre etkinlik planları hazırlayarak, bu etkinliklerde onlara yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Merkezdeki sağlık personelinin önemine dikkat çeken Mert, “Bu tür hizmetleri veren kurumlarda sağlık personelinin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.