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Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları

Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye Başkanı kimdir? Dilovası Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Dilovası Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Dilovası Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Dilovası yerel seçim sonuçları..

Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları - 1

DİLOVASI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'ni 13.570 alınan oy ve %51.03 oy oranı ile AK Parti adayı Hamza Şayir kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%51.03
  • Saadet Partisi%47.37
  • BTP%0.52
  • DSP%0.44
  • DP%0.34
  • MEHMET AYDEMİR%0.30

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları - 2

DİLOVASI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir Kimdir?

1972'de Ardahan'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Ardahan'da tamamladı. Kadıköy Newport Universitesi İşletme Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu.

Siyasete 2011 yılında Dilovası İlçe Başkanlığı yöneticisi olarak başladı. AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı ve Sivili Toplum Kuruluşları Birim Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Ayrıca yerel seçimler, genel seçimler ve 16 Nisan Halk oylamasında ilçe SKM Başkanlığı görevini üstlendi.

Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra siyasi akademi, liderlik, siyasi eğitim ve sertifika programlarına da katıldı.

İngilizce bilen Şayir, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları - 3

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • RAMAZAN ÖMEROĞLU
  • YAKUP TÖRK
Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları - 4

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