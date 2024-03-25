Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları

DİLOVASI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir Kimdir?

1972'de Ardahan'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Ardahan'da tamamladı. Kadıköy Newport Universitesi İşletme Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu.

Siyasete 2011 yılında Dilovası İlçe Başkanlığı yöneticisi olarak başladı. AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı ve Sivili Toplum Kuruluşları Birim Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Ayrıca yerel seçimler, genel seçimler ve 16 Nisan Halk oylamasında ilçe SKM Başkanlığı görevini üstlendi.

Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra siyasi akademi, liderlik, siyasi eğitim ve sertifika programlarına da katıldı.

İngilizce bilen Şayir, evli ve 3 çocuk babasıdır.