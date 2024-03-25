Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye başkanı kimdir? Dilovası Belediye başkan adayları
Dilovası Belediyesi hangi partide? Dilovası Belediye Başkanı kimdir? Dilovası Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Dilovası Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Dilovası Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Dilovası yerel seçim sonuçları..
DİLOVASI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'ni 13.570 alınan oy ve %51.03 oy oranı ile AK Parti adayı Hamza Şayir kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.03
- Saadet Partisi%47.37
- BTP%0.52
- DSP%0.44
- DP%0.34
- MEHMET AYDEMİR%0.30