Dilovası'nda yangın felaketi: Patron ve 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
11.11.2025 12:10
İHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde altı kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de yaşanan yangın felaketine ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Yangın felaketi 8 Kasım günü yaşandı.
Dilovası ilçesinde bulunan iş yerinde saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek yaşamını yitirdi.
Yangında biri ağır yedi kişi de yaralandı.
Olaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖZALTINDAKİLER PATRON, OĞLU VE VARDİYA AMİRLERİ
Gözaltına alınanlar arasında tesisin sahibi K.O., kaçmasına yardımcı olan şüpheliler, K.O.'nun oğlu, yeğeni ve vardiya amirleri olduğu öğrenildi.
Ayrıca yaralanan vardiya amiri T.Y.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
YEDİ KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Yangın felaketine ilişkin adli soruşturma sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yedi kişiyi açığa almıştı.
Bu isimler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli Müdürü, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü ile İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü'nün de bulunduğu bildirilmişti.