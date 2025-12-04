Dilovası'ndaki yangın faciasına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı. Tutuklu sayısı arttı

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ile Gökberk G., 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y. ise, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. ile fabrikanın bulunduğu binayı kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi G.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ü.A. ve G.D., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.