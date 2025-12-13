Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu

İddianamede tesisin ruhsatsız ve kaçak şekilde işletildiği, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve sigortasız işçi çalıştırıldığı da belirtildi.

8 zanlı için "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" 5 ila 12 yıl arasında değişen cezalar istendi.

Diğer 4 kişi için de "Delil karartma veya soruşturmayı engelleme şüphesi" nedeniyle 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.