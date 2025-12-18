Dilovası'ndaki yangın faciasında patronların dehşete düşüren kaçış planı
18.12.2025 10:58
İHA
Kocaeli'de parfüm fabrikasında ikisi çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasına patronların kaçış planları ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçinin can vermesine ilişkin iddianame hazırlandı.
İddianamede 16 sanık hakkında istenilen cezalar belli oldu.
Kozmetik firması sahiplerinin asli kusurlu olduğu belirtilen iddianamede 4 şirket yetkilisine "olası kastla öldürme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçlaması yöneltildi. Bu kişiler hakkında yedişer kez müebbet hapis cezası talep edildi.
8 zanlı için "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" 5 ila 12 yıl arasında değişen cezalar istendi.
Diğer 4 kişi için de "Delil karartma veya soruşturmayı engelleme şüphesi" nedeniyle 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.
KAÇIŞ PLANI
İddianamede ayrıca şüphelilerin kaçış planına da yer verildi.
"Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklu sanık Onay Y. ifadesinde, Ali Osman A.'nın kendisini arayarak "Olanları duydun mu? Benim yeğenler bir olaya karışmışlar." dediğini ve onları misafir edip edemeyeceğini sorduğunu belirtti.
Bu görüşme üzerine Ömer A. isimli kişiyi arayarak bir haftalık ev ayarlamasını istediğini anlatan Onay Y., daha sonra Tekirdağ'da İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Abdurrahman Bayat ile buluştuğunu söyledi.
"SUÇU BABALARI ÜSTLENECEK"
Eve girdikten sonra televizyonda "Kocaeli'de patlama" başlıklı haberleri gördüğünü ifade eden şüpheli, bunun üzerine Ali Osman A.'yı görüntülü aradığını kaydetti.
Şüpheli Onay Y., Ali Osman A.'nın görüşme sırasında kendisine şunları söylediğini iddia etti:
"Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. En kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız. Suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet."
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş Oransal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Yangın faciasında ölen işçilerin SGK girişlerinin öldükleri gün yapıldığı anlaşılmıştı.