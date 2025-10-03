Dilruba dört bıçak darbesiyle öldürülmüştü: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Burak İ. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dilruba dört bıçak darbesiyle öldürülmüştü: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu - 1

Balıkesir'de öldürülen Dilruba'nın katil zanlısı sevgilisi için istenen ceza belli oldu. İddiaya göre; Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İ. (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı Burak İ. tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

İddiaya göre; Burak İ., uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile Burak İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Burak İ., mutfaktan aldığı bıçakla Dilruba Elif Çetin'i bıçakladı. Çetin yere düşerken, Burak İ. evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sırtından dört bıçak darbesiyle öldürülen Çetin, Antalya'da toprağa verildi. Şüpheli ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcılık, olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Burak İ. hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesnce kabul edildi.

Tutuklu sanık Burak İ., gelecek hafta hakim karşısına çıkacak.

