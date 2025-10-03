Dilruba dört bıçak darbesiyle öldürülmüştü: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de öldürülen Dilruba'nın katil zanlısı sevgilisi için istenen ceza belli oldu. İddiaya göre; Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İ. (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı Burak İ. tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.