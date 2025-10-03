Dilruba dört bıçak darbesiyle öldürülmüştü: Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Burak İ. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Balıkesir'de öldürülen Dilruba'nın katil zanlısı sevgilisi için istenen ceza belli oldu. İddiaya göre; Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İ. (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı Burak İ. tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.