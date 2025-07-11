Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

BAYRAM TATİLLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelecek ve bayramın son iki günü de cumartesi ve pazar günlerine isabet edecek. Buna göre herhangi bir açıklama gelmediği sürece Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olacak. Ancak pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin de tatil olarak açıklanması durumunda süre 9 gün olabilir.



Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı günü kutlanacak. Tarihler dikkate alındığında tatil süresinin 4,5 gün olması gerekiyor. Ancak pazartesi gününün de tatil olması halinde ise süre yine 9 gün şeklinde güncellenebilir.