Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı olarak yıl içinde kutlanan iki dini bayram vardır. Ramazan Bayramı 3 gün, Kuran Bayramı ise 4 gün sürüyor. Mübarek zamanlardan olan bayramlar, resmi tatil olarak kabul edilir ve bayram boyunca kamu kurumları ve birçok iş yeri de kapalı olur. Peki, 2026 bayram tarihleri ne zamana denk geliyor? Dini bayram tatilleri kaç gün olacak?

Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? - 1

2026 tatil takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nın denk düştüğü tarihler araştırılıyor. Seneye Ramazan Bayramı yine mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayı sonunda idrak edilecek. İslam aleminin kutladığı önemli günlerden olan Ramazan ve Kurban Bayramı 2026'da ne zaman eda edilecek?

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Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? - 2

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

Yeni senede Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? - 3

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

Kurban Bayramı arefesi 2026 yılında 26 Mayıs gününe denk geliyor.

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? - 4

BAYRAM TATİLLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelecek ve bayramın son iki günü de cumartesi ve pazar günlerine isabet edecek. Buna göre herhangi bir açıklama gelmediği sürece Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olacak. Ancak pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin de tatil olarak açıklanması durumunda süre 9 gün olabilir.

Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı günü kutlanacak. Tarihler dikkate alındığında tatil süresinin 4,5 gün olması gerekiyor. Ancak pazartesi gününün de tatil olması halinde ise süre yine 9 gün şeklinde güncellenebilir.

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