Dini bayramlar 2026: Seneye Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Ramazan ve Kurban Bayramı olarak yıl içinde kutlanan iki dini bayram vardır. Ramazan Bayramı 3 gün, Kuran Bayramı ise 4 gün sürüyor. Mübarek zamanlardan olan bayramlar, resmi tatil olarak kabul edilir ve bayram boyunca kamu kurumları ve birçok iş yeri de kapalı olur. Peki, 2026 bayram tarihleri ne zamana denk geliyor? Dini bayram tatilleri kaç gün olacak?
2026 tatil takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nın denk düştüğü tarihler araştırılıyor. Seneye Ramazan Bayramı yine mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayı sonunda idrak edilecek. İslam aleminin kutladığı önemli günlerden olan Ramazan ve Kurban Bayramı 2026'da ne zaman eda edilecek?