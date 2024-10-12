Dipsiz Göl Şelalesi sonbahar güzelliğiyle mest etti

Mustafa Çengel ise doğayı insana benzettiğini vurgulayarak, "Doğaya bakınca kendimi görüyorum. Ben de bebektim çocuk oldum genç oldum şimdi yaşlandım bembeyaz oldum. Her mevsimin bir güzelliği bir tadı var. Etrafa baktığımda 5-6 rengi aynı anda görüyorum. Çeşitli birçok ağaç var. Hepsi farklı farklı renkler veriyor" şeklinde konuştu.