Dipsiz Göl Şelalesi sonbahar güzelliğiyle mest etti
Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, ziyaretçilerini her mevsim ayrı bir güzellikle karşılıyor. Kışın donan sarkıtlarıyla, yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelale sonbaharda ise misafirlerini mest ediyor.
Hazan mevsiminin birbirinden güzel tonlarını kuşanan doğada, serin sularını yaklaşık 50 metre yükseklikten bırakarak şelale adeta yağlıboya tablolarını andırıyor. Eşsiz güzellik ziyaretçilerine de öz çekim yapma fırsatı sunuyor.