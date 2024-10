Dipsiz Göl Şelalesi sonbahar güzelliğiyle mest etti

DOĞANIN HER RENGİNİ GÖRMEK MÜMKÜN

Doğa yürüyüşüne çıkıp şelaleye uğrayan Fazıl Dişsöken, şelale ve çevresinde yılın bu aylarında doğanın her renginin bir arada görülebileceğini belirtip, "Hava almak istedik gezmeye geldik. Tabiatın güzel renklerini görüyorsunuz. Yaz aylarında başka kış aylarında başka. Manzara muhteşem. Şu an doğada her rengi görmek mümkün" dedi.