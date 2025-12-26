Diş çekimi sonrasında hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in davasında karar çıktı
26.12.2025 16:57
DHA
Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan 5 yaşındaki Deniz Sönmez hayatını kaybetmişti. Deniz'in ölümüyle ilgili açılan davadan karar çıktı.
10 Kasım 2023'de diş çekimi için götürülen Deniz Sönmez'e işlem esnasında genel anestezi uygulanmış ve bir süre sonra Sönmez'de yüksek ateş görülmüştü. Sonrasında evine gönderilen Sönmez'in durumu kötüleşince götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmış ve hayatını kaybetmişti.
Davanın Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuksuz sanıklar Levent O, Aleyna G, Mert Çelebi G, Gül K, Kerem Gökay Y, Münir Eralp K, Mervenur Özdemir A. ile Deniz Sönmez'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Serkan Ö, duruşmaya katılmadı.
Hakim karşısında savunmasını yapan Anestezi Uzmanı Levent O., Sönmez'e anestezi uyguladıktan sonra hastanın yanıdan ayrılmadığını ve düzenli takibini yaptığını söyledi. Levent O., çocuğun anesteziden sonra uyanıp su istediğini telefonda öğrendiğini ve Sönmez'in ölümünün yaptığı işlemden kaynaklanmadığını savunarak beraatini istedi.
Diş hekimi Aleyna G. ise "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu kabul etmediğini, işlem sırasında yapılması gerekeni yapıp, başka bir hekimin de aynı adımları izleyeceğini öne sürerek beraatini istedi.
SANIKLAR BERAAT TALEP ETTİ
Sönmez'in ölümünden sorumlu olmadığını savunan polikliniğin Mesul Müdürü Kerem Gökay Y., sanık Mert Ç. ve diğer sanıklar da beraatini talep etti.
Baba Aydın Sönmez ve anne Elena Sönmez ise sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.
KARAR VERİLDİ
Kararını açıklayan hakim, Levent O. ile Aleyna G'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verilmesine, Kerem Gökay Y'nin aynı suçtan 3 yıl 4 ay cezasının 97 bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.
Gül K, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezasına hükmedilirken, Hüseyin Serkan Ö, Mert Çelebi G, Mervenur Özdemir A. ve Münir Eralp K'nin beraatına karar verildi.