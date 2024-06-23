Diş hastanesi dönüşü şüpheli ölüm: “Evde ne varsa içmiş, bizden de ağrı kesici istedi”
Bursa’da diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastane dönüşü evinde ölü bulunan Enda Balta’nın ölümüyle ilgili olarak otopsi sonucu bekleniyor. Kadının, diş hekimi tarafından verilen antibiyotik iğneleri vurdurmak için gittiği özel sağlık kabinindeki hemşire yaptığı açıklamada, Balta’nın iğne haricinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini söyleyip, “Kendisini ‘Ağrı kesici şokuna girebilirsin’ diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik.” dedi.
Bursa’da bir kadın diş ağrısı için gittiği hastane dönüşü evinde yaşamını yitirdi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi.