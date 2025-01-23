Diş hekimi çift ve çocukları yangında öldü: Oteli beğenmedikleri için sabah ayrılacaklarmış

Yasemen ve Erhan Tüzgiray çifti ile çocukları Defne ve Demir için bugün ikindide Bademli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İdris Tataroğlu, belediye başkanları, partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden Yasemin ve Erhan Tüzgiray'ın ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından çift ile çocukları, Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.