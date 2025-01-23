Diş hekimi çift ve çocukları yangında öldü: Oteli beğenmedikleri için sabah ayrılacaklarmış
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimleri Yasemen (41) ve Erhan Tüzgiray (48) çifti ile çocukları Defne (11) ve Demir (8), Bursa’da toprağa verildi. Palandöken Kayak Tesisleri'ne gitmeyi düşünen ailenin uzak olduğu için Bolu Kartalkaya'yı tercih ettiği, cumartesi günü otele giriş yaptıkları, kaldıkları yedinci kattaki odayı beğenmedikleri için de sabah ayrılmak için pazartesi akşamı eşyalarını topladıkları, ancak yangına yakalandıkları belirtildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan yangında Dr. Dt. Yasemen Boncuk Tüzgiray, Diş Hekimi Erhan Tüzgiray ile çocukları Defne ve Demir hayatını kaybetti.