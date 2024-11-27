Dışarı çıkarken dikkat! Karın ardından ayaz ve don geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu,



DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,



KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu



ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu