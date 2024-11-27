Dışarı çıkarken dikkat! Karın ardından ayaz ve don geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kar yağışı doğuda devam ederken ülke genelinde ayaz ve don etkili oluyor. Batıda sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarken doğuda ise 2 ila 4 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.