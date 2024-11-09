Dışarı çıkarken dikkat! Poyraz üşütecek (Bugün hava nasıl olacak?)
Ülkede ayaz etkili oluyor, hava sıcakları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre, iç kesimlerde pus etkili olurken Marmara'daki kuvvetli rüzgar ise üşütecek. 13 Kasım'dan itibaren ise yağışlar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.