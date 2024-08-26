Dışarıdan oyun evi ama içi okul | Antalya’da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı: Türk okullarını kötüleyen broşür de bastılar

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, iki ülkeden yoğun göç alan Antalya’da, Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik otel gibi kiralamaya birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri, kent iş ve ticaret dünyasında büyük sorun oluşturdu.

En son Konyaaltı ilçesinde 2 kaçak Rus okulu ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı incelemede, okulların herhangi bir kayıt veya ruhsatının olmadığı öğrenildi.