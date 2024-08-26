Dışarıdan oyun evi ama içi okul | Antalya’da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı: Türk okullarını kötüleyen broşür de bastılar
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün inceleme başlattığı 2 kaçak Rus okulu dışında, Ukraynalı ve Ruslara ait oyun evi adı altında 3 kaçak anaokulu ve kreş ortaya çıktı. Özel Türk okullarını kötüleyen broşür bastırıp, öğrenci kaydı için reklam yapan kaçak okullarla ilgili suç duyurusunda bulunulacak.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, iki ülkeden yoğun göç alan Antalya’da, Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan evlerini günübirlik otel gibi kiralamaya birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri, kent iş ve ticaret dünyasında büyük sorun oluşturdu.En son Konyaaltı ilçesinde 2 kaçak Rus okulu ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı incelemede, okulların herhangi bir kayıt veya ruhsatının olmadığı öğrenildi.