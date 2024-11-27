"Dışarısı çok soğuk, içeri geçebilir miyim" dedi: İyilik yapmak istedi, parasını ve telefonunu çaldırdı
Hatay’da simit yemek için girdiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan hırsız kameraya yansıdı. İş yeri sahibi, hava soğuk olduğu için kadını iş yerinin içine aldığını belirterek, “İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu” dedi.
Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde gece saat 03.30 sıralarında simit almak için Osman Ölmez’e ait simit fırınına gelen kadın, havanın soğuk olduğunu belirterek fırının içerisine geçmek istediğini söyledi.