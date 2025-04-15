Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır?

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyadan koruyabilmek adında yeni çalışmalara imza atıyor. Bakanlık kademeli bir yaş sınırı düzenlemesi üzerinde çalışıyor. 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklar için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmaların sürdüğü Bakan Göktaş tarafından duyurulmuştu.



Meta ise bir süre önce genç kullanıcılar için yeni özelliklerini devreye sokacağını bildirmişti. Buna göre 16 yaş altı kullanıcılar, ebeveyn izni olmadan canlı yayın açamayacak ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini devre dışı bırakamayacak.