Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır?

Popüler online mesajlaşma platformu Discord, 2024 yılından bu yana erişime kapalı. Çocuklara yönelik sakıncalı içeriklerin yer aldığı gerekçesi ile erişim engeli getirilen Discord'un ne zaman açılacağına dair kullanıcılar tarafından bir bekleyiş oluştu. Bakan Uraloğlu, Discord'un son durumuna dair detayları paylaştı. Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?

Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır? - 1

Discord ve beraberinde Roblox platformlarının, çocukları olumsuz etkileyecek içeriklere yer verdiği gerekçesi ile 9 Ekim 2024 yılında erişimi engellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise platformaların içeriklerini düzenlemesine dair olumlu adımlar olduğunu bildirdi. İşte, Discord'da son durum...

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Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır? - 2

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Çevrimiçi mesajlaşma, görüntülü görüşme uygulamalarından Discord'a 9 Ekim 2024'te erişim sağlanamamaya başlanmıştı. Bakan Yılmaz Tunç ise konuya dair toplumsal yapının temellerini sarsmaya yönelik girişimlere müsaade edilmeyeceğini belirterek platforma erişim engeli geldiğini açıklamıştı.

Discord'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiği gerekçesi ile kısıtlama gelmişti.

Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır? - 3

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox'un durumunun kendi yetkilerinde olan bir konu olmadığını belirterek görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Platformlardaki belirli içeriklerin kaldırılması ve düzenlenmesi aşamasında olumlu gelişmeler olduğunu ve konunun bir sonuca henüz varmadığını söyledi. Buna göre görüşmelerin sonuca varması ardından başlatılacak hukuki süreçle platformların açılabileceği bildirildi.

Bakan Uraloğlu, ''Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız." dedi.

Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır? - 4

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyadan koruyabilmek adında yeni çalışmalara imza atıyor. Bakanlık kademeli bir yaş sınırı düzenlemesi üzerinde çalışıyor. 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklar için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmaların sürdüğü Bakan Göktaş tarafından duyurulmuştu.

Meta ise bir süre önce genç kullanıcılar için yeni özelliklerini devreye sokacağını bildirmişti. Buna göre 16 yaş altı kullanıcılar, ebeveyn izni olmadan canlı yayın açamayacak ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini devre dışı bırakamayacak.

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