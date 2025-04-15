Discord erişim engelinde son durum: Discord açılacak mı, ne zaman açılır?
Popüler online mesajlaşma platformu Discord, 2024 yılından bu yana erişime kapalı. Çocuklara yönelik sakıncalı içeriklerin yer aldığı gerekçesi ile erişim engeli getirilen Discord'un ne zaman açılacağına dair kullanıcılar tarafından bir bekleyiş oluştu. Bakan Uraloğlu, Discord'un son durumuna dair detayları paylaştı. Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?
Discord ve beraberinde Roblox platformlarının, çocukları olumsuz etkileyecek içeriklere yer verdiği gerekçesi ile 9 Ekim 2024 yılında erişimi engellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise platformaların içeriklerini düzenlemesine dair olumlu adımlar olduğunu bildirdi. İşte, Discord'da son durum...