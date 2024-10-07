Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması

Discord kapatılacak mı? Sorusunun yanıtı, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord kullanıcısı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik, kapatma ve erişim engeli gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Discord kapatılacak mı?

Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması - 1

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un kapatılıp katılmayacağıyla ilgili gündemden son haberler yakından takip ediliyor. Çocuklara yönelik tehidt, şantaj ve pedofili gibi iddialarla ön plana çıkan Discord'un son durumu merak ediliyor. Peki, Discord kapatılacak mı?

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Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması - 2

DİSCORD KAPATILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." dedi

Buna göre; Discord'a yönelik yapılacak iştişarelerin ardından uygulama ile ilgili son karar verilecek.

Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması - 3

BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD AÇIKLAMASI

Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla kentine yaptığı ilk uçuşta, AA muhabirine, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması - 4

"AİLELERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.

Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması - 5

DİSCORD KULLANICISI BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir çocuğun Discord’da tehdit edilip zorbalığa maruz kalandığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve gündem olan videonun ‘kurgu’ olduğunu duyurmuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekildeydi;

"Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki ‘Bir Program’ üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir.

Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

E.N.B. adlı çocuğun ‘tehdit ve şantaja maruz kaldığı’ sözde görüntüleri ‘halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon’ yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

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