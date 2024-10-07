Discord kapatılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "Discord'a erişim engeli" açıklaması
Discord kapatılacak mı? Sorusunun yanıtı, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord kullanıcısı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik, kapatma ve erişim engeli gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Discord kapatılacak mı?
Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un kapatılıp katılmayacağıyla ilgili gündemden son haberler yakından takip ediliyor. Çocuklara yönelik tehidt, şantaj ve pedofili gibi iddialarla ön plana çıkan Discord'un son durumu merak ediliyor. Peki, Discord kapatılacak mı?