Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum
Türkiye'deki bazı kullanıcıların, Discord üzerinden uygunsuz paylaşımları tespit edilmişti. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik suçlarının işlenmesi sebebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince Discord'a erişimin engellenmesi kararı verilmişti. Peki, Discord ne zaman açılacak?
Dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan iletişim platformu Discord'a erişim, bir süredir Türkiye'den sağlanamıyor. Söz konusu erişim engelinin ne zaman biteceği ve ne kadar daha süreceği merak ediliyor. İşte, Discord erişim engelinde son durum...